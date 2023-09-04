Yapay zeka kolaylık mı? Yoksa tehdit mi?

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri birçok sektörde büyük değişimlere neden oluyor. Cihazlar ve internetin yaygınlaşmasıyla teknoloji dünyası hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Peki yapay zeka teknolojisinin gelecekteki yeri ne olacak? İşte cevabı...

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