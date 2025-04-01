Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun! Bot müşteri tuzağına karşı dikkat

Ankara'da dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak bir yazılım şirketini tam 5 milyon lira dolandırdı. Vurgun sonrası izlerini kaybettiren zanlılar her yerde aranıyor. Peki, dolandırıcılar bu yöntemi nasıl kullandı? Bu tür sahtekarlıklara karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

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