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Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun! Bot müşteri tuzağına karşı dikkat

Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun! Bot müşteri tuzağına karşı dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 21:04
Ankara'da dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak bir yazılım şirketini tam 5 milyon lira dolandırdı. Vurgun sonrası izlerini kaybettiren zanlılar her yerde aranıyor. Peki, dolandırıcılar bu yöntemi nasıl kullandı? Bu tür sahtekarlıklara karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...
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Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun! Bot müşteri tuzağına karşı dikkat
Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun!
Yapay zeka ile 5 milyonluk vurgun!
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