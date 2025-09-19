19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları Yapay zeka destekli akıllı gözlük! Telefonun devri kapanıyor mu?
Yapay zeka destekli akıllı gözlük! Telefonun devri kapanıyor mu?

Yapay zeka destekli akıllı gözlük! Telefonun devri kapanıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 16:31
Meta'nın patronu Zuckerberg, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Sahnede yaşadığı bir iki aksaklığa rağmen izleyici kitlesi sunumu sık sık alkışlarla kesti. Yapay zeka desteği kullanıcının ihtiyaçlarını karşılarsa artık telefonunu elinize almanıza gerek kalmayacak. İşte anlık çeviriye bile hiç çaba sarf etmeden ulaşabileceğiniz o gözlüğün özellikleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka destekli akıllı gözlük! Telefonun devri kapanıyor mu?
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
İstanbul’da Teknofest rüzgarı esiyor!
İstanbul'da Teknofest rüzgarı esiyor!
Türkiye Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye Türkiye'den ibaret değildir"
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Teknolojik hamlemizden birileri rahatsız oluyor
"Teknolojik hamlemizden birileri rahatsız oluyor"
İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı
Yapay zeka bakan oldu
Yapay zeka “bakan” oldu
Google’ın çökmesi bir kez daha gözler önüne serdi
Google'ın çökmesi bir kez daha gözler önüne serdi
Öğrencilerin üniversite tercihi yapay zeka oldu!
Öğrencilerin üniversite tercihi yapay zeka oldu!
Meta’nın yapay zeka skandalı! Bebekler ve çocukları hedef aldı
Meta’nın yapay zeka skandalı! Bebekler ve çocukları hedef aldı
Yapay zeka yalnızlığın yeni yüzü?
Yapay zeka yalnızlığın yeni yüzü?
Daha Fazla Video Göster