Yapay zeka destekli akıllı gözlük! Telefonun devri kapanıyor mu?

Meta'nın patronu Zuckerberg, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Sahnede yaşadığı bir iki aksaklığa rağmen izleyici kitlesi sunumu sık sık alkışlarla kesti. Yapay zeka desteği kullanıcının ihtiyaçlarını karşılarsa artık telefonunu elinize almanıza gerek kalmayacak. İşte anlık çeviriye bile hiç çaba sarf etmeden ulaşabileceğiniz o gözlüğün özellikleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN