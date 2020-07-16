Sosyal medya platformu twitter’da onlarca ünlü ismin hesabına siber saldırı düzenlendi. Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden ve Kanye West gibi birçok ünlünün hesabından paylaşılan sahte bitcoin linklerine on binlerce dolar gönderildi. Ele geçirilen hesapların arasında Apple ve Uber gibi dev firmaların resmi hesaplarının da olması dikkat çekti. Bilişim uzmanı Nabat Garakhonava, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Garakhonava, bunun daha başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Bu denli bir sızıntının içerden bir çalışma olmadan gerçekleşmesi çok olası değil. Kesinlikle içerden bir sızıntı olmuş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu twitter'da onlarca ünlü ismin hesabına siber saldırı düzenlendi. Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden ve Kanye West gibi birçok ünlünün hesabından paylaşılan sahte bitcoin linklerine on binlerce dolar gönderildi. Ele geçirilen hesapların arasında Apple ve Uber gibi dev firmaların resmi hesaplarının da olması dikkat çekti. Bilişim uzmanı Nabat Garakhonava, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Garakhonava, bunun daha başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Bu denli bir sızıntının içerden bir çalışma olmadan gerçekleşmesi çok olası değil. Kesinlikle içerden bir sızıntı olmuş" ifadelerini kullandı.

Bilişim uzmanı Nabat Garakhonava'nın açıklamalarından satır başları;

BU DAHA BİR BAŞLANGIÇTI

Üzücü olarak şöyle söyleyelim bu daha bir başlangıçtı çünkü artık geçen seneye göre nerdeyse iki kat bir artış var bu hackerların hesapları hack etmesi, dolandırıcılık ve siber saldırılarda. Geçen sene ilk yarıda 4 milyar civarındayken şu andaki bunun sadece ilk 3 ay 8.4 milyara ulaşmış durumda. Hackerlar tarafından bu işler kolaylaştı. Twitter'ın açıklamasına göre açığı aramaya çalışıyorlar çünkü burdaki bir açıktan buna yakalanmış durumdalar bu açıktan sızılmış durumda. Sızıntının artık mavi tık dediğimiz "verify" hesaplara ulaşıp ve oradan istediği her şeyi yapabilirler.

SIZINTI KESİNLİKLE İÇERİDEN

Bu denli bir sızıntının içeriden bir çalışma olmadan gerçekleşmesi çok olası değil. Kesinlikle içeriden bir sızıntı olmuş. Yüksek olasılık o gözüküyor. Twitter'daki yaşanan hata bizim, yüzde 85 kişisel.

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