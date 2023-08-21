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Türkiye’nin dijital ordusu! İnsansız sistemler sürü halinde operasyon yaptı

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 15:28
Türkiye'nin “dijital birliği” test görevini başarıyla yerine getirdi. Havelsan'ın insansız hava ve kara araçlarının sürü dronelarla birlikte görev yapabilmesine olanak sağlayan Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin saha testi başarıyla tamamlandı.
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