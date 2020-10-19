Türk İHA ve SİHA’ları Libya, Suriye, Türkiye’deki operasyonlardan sonra Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ topraklarını 30 yıl aradan sonra geri almak için başlattığı son büyük harekatta da önemli rol üstlendi. Rusya ve diğer ülkelerden destek alan Ermenistan’ın elindeki balistik füzeler ve S-300 gibi savunma sistemleri de Azerbaycan’a karşı işe yaramıyor. Türk SİHA’larınca vurulan hedefler Azerbaycan’ın elini iyice rahatlattı. A Haber'de gelinen tabloyu değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, “Türk SiHA’ları Scud’ları tarihe gömdü. Bu Türkiye’nin ne muazzam stratejik bir vizyonla ne muazzam bir stratejik bir yatırım yaptığının göstergesidir” dedi.

SCUD FÜZESİNİN ÖZELLİĞİ NE?

Uzun menzilli ve çok büyük bir patlama gücüne sahip bu füzelere şu an eski Sovyet cumhuriyetleri bazı Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Doğu'daki komünist ülkelerin birçoğu sahiptir.

İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından İran'da bulunan petrol rafinerilerini yok etmek için kullanıldı.

Menzili 130 ile 1500 kilometre arasında değişen Scud füzeleri nükleer, biyolojik ve kimyasal olarak 3 farklı savaş başlığı taşıyabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu füzeler Saddam Hüseyin tarafından Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanılmışsa da psikolojik tesir dışında etkili olmamıştır.

İsrail ise bu füzelere Patriot'larla karşılık vermiş; fakat Scud'ları düşürmede pek bir başarı elde edememiştir.



