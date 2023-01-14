Telefonu sıfırlamak işe yarıyor mu? Veri güvenliğinin sağlanması için ne yapmalı?

Telefonlarımızı model yükseltme amacıyla ya da bozulduğu için çoğu zaman satabiliyoruz. Satarken de güvenliğimizi sağlamak için telefonun içindeki tüm bilgileri silip, fabrika ayarlarına sıfırlıyoruz. Peki ya bu işlem gerçekten işe yarıyor mu? A Haber ekibi olarak bir siber güvenlik uzmanı Valit Aslankol’a sordu.

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