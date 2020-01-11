"Gökdoğan", hedefi 12'den vurarak testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin ilk havadan havaya füzelerinden olan "Gökdoğan", hedefi 12'den vurarak testleri başarıyla geçti. Kısa menzinli ve ısıya duyarlı füze, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. Füzeler hakkında resmi bir menzil bilgisi açıklanmasa da Bozdoğan için 25, Gökdoğan için ise 65 km rakamları telaffuz ediliyor. Türk Hava Kuvvetlerinde şu anda ABD üretimi AIM-9 ve AIM-120 füze ailelerinin farklı versiyonları kullanılıyor. Göktuğ'un envantere girmesiyle, bu alandaki dışa bağımlılık azaltılacak. Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri F-16'larda kullanılacak.