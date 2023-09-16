Gara'ya hava harekatı! MSB duyurdu: 31 hedef imha edildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir." ifadelerini kullanıldı..

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