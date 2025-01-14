Fiber abone sayısı 3. çeyrekte 7,6 milyonu aştı! Fiber uzunluk 588 bin KM’ye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektörü verilerini açıkladı. Geçen yılın 3. çeyreğinde fiber abone sayısı 7,6 milyon, fiber uzunluk 588 bin kilometreye ulaştı. Bu dönemde haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım yapıldı.

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