Düzce Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin uzay yolculuğu

Düzce Bilim Merkezi, Türkiye'nin uzay serüvenini anlatan ‘Ufkun Ötesinde' temalı sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzay araçları modelleri, astronot kıyafetleri, uzay fotoğrafları ve videoları gibi birçok ilgi çekici materyalin yer aldığı; ayrıca sanal gerçeklik uygulamalarıyla uzayda yolculuk deneyimi yaşatan sergi ziyaretçilerini bekliyor

