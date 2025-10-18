18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları Düzce Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin uzay yolculuğu
Düzce Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin uzay yolculuğu

Düzce Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin uzay yolculuğu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 12:13
Düzce Bilim Merkezi, Türkiye'nin uzay serüvenini anlatan ‘Ufkun Ötesinde' temalı sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzay araçları modelleri, astronot kıyafetleri, uzay fotoğrafları ve videoları gibi birçok ilgi çekici materyalin yer aldığı; ayrıca sanal gerçeklik uygulamalarıyla uzayda yolculuk deneyimi yaşatan sergi ziyaretçilerini bekliyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düzce Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin uzay yolculuğu
Düzce Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin uzay yolculuğu
Düzce Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin uzay yolculuğu
5G ile hayatımızda neler değişecek?
5G ile hayatımızda neler değişecek?
5G ihalesi başarıyla tamamlandı!
5G ihalesi başarıyla tamamlandı!
5G ihalesi sonuçlandı, 11 paket satıldı!
5G ihalesi sonuçlandı, 11 paket satıldı!
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
TEKNOFEST İstanbul’da son gün heyecanı
TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
İşte yerli bomba imha ekipmanları
İşte yerli bomba imha ekipmanları
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Daha Fazla Video Göster