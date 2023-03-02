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Duvar arkası radar cihazı nasıl çalışıyor? Yer tespiti nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 11:32
STM'nin milli imkanlarla geliştirdiği duvar arkası radar cihazı deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstlendi ve 50'den fazla insanın enkazdan sağ kurtarılmasını sağladı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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