Duvar arkası radar cihazı nasıl çalışıyor? Yer tespiti nasıl yapılıyor?

STM'nin milli imkanlarla geliştirdiği duvar arkası radar cihazı deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstlendi ve 50'den fazla insanın enkazdan sağ kurtarılmasını sağladı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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