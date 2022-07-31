DİGİTAL ÇAĞ- Ünlü fizikçi Albert Einstein dijital olarak hayata döndürüldü: Empati kuruyor, karmaşık fizik sorularını yanıtlıyor

Görelilik teorisi, yer çekimi ve uzay zaman konularında bilimde çığır açan ünlü fizikçi Albert Einstein, dijital olarak hayata geri döndü. Deneyimsel yapay zeka kullanılarak geliştirilen “chat botu”, Einstein’ın dış görünüşüne ve ses tonuna sahip. Araştırmacılar, özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle yalnızlık çekenler için tanıdık bir dost geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Dijital Einstein’ın empati kurabildiğini ve ve insan-makine etkileşiminin bir sonraki aşamasının ilk örneği olduğunu açıkladı.