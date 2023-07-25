Burç Mobil Hava Savunma Sistemi seri üretim aşamasına geldi!

Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Burç Mobil Hava Savunma Sistemi envantere girmek için gün sayıyor. Seri üretim aşamasına gelen sistemin hava savunması alanında önemli katkılar sunması bekleniyor.

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