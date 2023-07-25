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Burç Mobil Hava Savunma Sistemi seri üretim aşamasına geldi!

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Giriş: 25.07.2023 14:43
Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Burç Mobil Hava Savunma Sistemi envantere girmek için gün sayıyor. Seri üretim aşamasına gelen sistemin hava savunması alanında önemli katkılar sunması bekleniyor.
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