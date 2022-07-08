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ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti: Penguen! Çarpıcı benzerlik dünya basınında

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Giriş: 08.07.2022 08:47
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar TB2'ler adından övgüyle söz ettirmeye devam ederken, ABD ordusu dikkat çeken bir hamle yaptı. Özel bir savunma şirketiyle drone üretimi için anlaşma yapan Pentagon, Penguen isimli keşif SİHA'sının görüntülerini paylaştı. Ancak drone'un, Bayraktar TB2'lere büyük ölçüde benzerlik göstermesi dünya basınının gözünden kaçmadı.
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ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
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