5G ihalesi başarıyla tamamlandı! 11 paket 2 milyar 945 milyon dolara satıldı

5G ihalesi başarıyla tamamlandı! 11 paket 2 milyar 945 milyon dolara satıldı

Giriş: 16.10.2025 20:32
Türkiye’de 1 Nisan 2026’da yeni bir dönem başlayacak. 2016 yılından bu yana kullanılan 4,5G teknolojisine veda edilecek ve 5G’ye geçilecek. 5G teknolojisinin frekans paketleri için düzenlenen ihalede, Türkiye’nin güçlü operatör şirketleri kıyasıya yarıştı. İhale sonucunda bütçeye 2 milyar 945 milyon dolarlık gelir sağlandı.
