07 Nisan 2022, Perşembe
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Zonguldak'ta amatör maçta kavga
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı. Olay yerinenden gelen fotoğraflar ise kavganın vahametini gözler önüne serdi.
Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı. Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.
Kulüp yöneticilerinin de karıştığı kavgaya polis, biber gazıyla müdahale etti.
Uzun süren arbede, oyuncuların sahadan çıkarılmasıyla sona erdi.
Kavgada yaralanan 2 futbolcu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.