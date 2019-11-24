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24.11.2019

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç ÖZETİ | Karşılaşmada gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Zorlu mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti. İşte maçtan dakikalar ve kareler...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.

11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı

30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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