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Videolar Spor Videoları Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman'dan son dakika açıklaması: Ligden çekilme kararı alacağız

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman'dan son dakika açıklaması: Ligden çekilme kararı alacağız

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Giriş: 09.02.2023 09:19
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, “Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” dedi. Yaman yaptığı açıklamada "Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor." ifadelerini kullandı.
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