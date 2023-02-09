09 Şubat 2023, Perşembe
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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman'dan son dakika açıklaması: Ligden çekilme kararı alacağız
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, “Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” dedi. Yaman yaptığı açıklamada "Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor." ifadelerini kullandı.