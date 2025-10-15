Vincenzo Montella: "İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Millilerde Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Montella, "2 maçta da iyi performans sergiledikleri, fazladan gol atarak hırslarını sahaya yansıttıkları için futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyet ayrıca mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar müthiş mücadele ettiler. Özellikle ilk yarı biliyorsunuz. Zorlu rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu aldık. Futbolcularımız ilk dakikadan itibaren hırslarını sahaya yansıttı. Bir dahaki maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Matematiksel olarak 1 puanımız kaldı gibi görünüyor. En iyisini yaparak adım adım ilerlemek istiyoruz" dedi.

