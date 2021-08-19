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Videolar Spor Videoları Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

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Giriş: 19.08.2021 11:07
Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor... | Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da gruplara kalma adına kritik maçlara çıkacak. Sivasspor dışında 3 büyükler lige 3 puanla başladı. Türk futbolunun Avrupa'daki temsiliyet gücünü de yakından ilgilendiren karşılaşmalara takımlarımız büyük bir titizlikle hazırlandı. İşte temsilcilerimizin muhtemel ilk 11'leri...
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