19 Ağustos 2021, Perşembe
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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...
Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor... | Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da gruplara kalma adına kritik maçlara çıkacak. Sivasspor dışında 3 büyükler lige 3 puanla başladı. Türk futbolunun Avrupa'daki temsiliyet gücünü de yakından ilgilendiren karşılaşmalara takımlarımız büyük bir titizlikle hazırlandı. İşte temsilcilerimizin muhtemel ilk 11'leri...