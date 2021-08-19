Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor... | Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da gruplara kalma adına kritik maçlara çıkacak. Sivasspor dışında 3 büyükler lige 3 puanla başladı. Türk futbolunun Avrupa'daki temsiliyet gücünü de yakından ilgilendiren karşılaşmalara takımlarımız büyük bir titizlikle hazırlandı. İşte temsilcilerimizin muhtemel ilk 11'leri...