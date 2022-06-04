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Türkiye Faroe Adaları maçı canlı yayını hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2022 17:19
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan ayrıntıları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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