04 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye Faroe Adaları maçı canlı yayını hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan ayrıntıları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.