02 Eylül 2025, Salı

Transferde son gelişmeler neler? Kim kimi aldı? İşte Süper Lig devlerinin transfer hareketi

Transferde son gelişmeler neler? Kim kimi aldı? İşte Süper Lig devlerinin transfer hareketi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 09:25
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50'da sona erecek. Yani son 10 gün. Haliyle takımlar transferlerde harekete geçmiş durumda ve önemli simlerle imzalar atılıyor. Peki son transferler neler? Kimler geldi kimler gitti? İşte detaylar...
