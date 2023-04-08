Trabzonspor'un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, tarihi bir sezonu geride bırakmıştı. Uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde bu başarıyı yakaladı. Yeni sezona ise birçok yeni transferle giren Fırtına, beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan, Avrupa'da da tüm organizasyonlardan elenen bordo-mavililer, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi halinde yapılacak ilk transfer de belli oldu.