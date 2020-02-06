Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük jest

Trabzonspor resmi Twitter hesabından Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli ettiğini açıkladı. 16,5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un jesti karşısında "Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın bordo mavili forma altında giydiği 97 numarayı emekli ettiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, #sendönenekadar ifadelerine yer verildi.

YUSUF YAZICI: "KULÜBÜN TARİHİNDE..."

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Trabzonspor'un bu jesti karşısında, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." şeklinde açıklama yaptı.