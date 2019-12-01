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01.12.2019

Trabzonspor Galatasaray maçındaki şok hareketle ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Mücadelenin 25. dakikasında Ömer Bayram ile Pereira arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem bence doğru karar verdi" diye konuştu. Pozisyon esnasında Bayram'ın küfür ettiği iddiasıyla ilgili ise usta yorumcu, "Hakem görse kırmızı" dedi.

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