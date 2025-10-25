Trabzonspor borçlarını 3-4 ay içinde çözmeyi hedefliyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün borcunun Uğurcan Çakır transfer geliriyle birlikte 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde olduğunu açıkladı. Doğan, Trabzonspor’un artık gelir getiren projelerle kendi ayakları üzerinde duracağını belirterek, önümüzdeki 3-4 ay içinde borç sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan, kulübün her zaman “paraya karşı emeğin savaşını” verdiğini vurguladı.

