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Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı

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Giriş: 08.09.2023 21:48
Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Oyuncunun bordo-mavililere maliyeti de belli oldu.
Trabzonspor Batista Mendy’i resmen açıkladı
Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı
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