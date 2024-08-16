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Trabzonspor Avusturya'da Rapid Wien'e mağlup oldu! Artık rota Konferans Ligi...

Trabzonspor Avusturya'da Rapid Wien'e mağlup oldu! Artık rota Konferans Ligi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 09:58
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu oldu. Temsilcimiz mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor Avusturya’da mağlup oldu!
Trabzonspor Avusturya'da mağlup oldu!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
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