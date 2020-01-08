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08.01.2020

Trabzonspor 0 -0 Bursaspor |Hazırlık maç ÖZET izle

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. A Spor ekranından canlı yayınlanan müsabaka gol sesi çıkmadı. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin forma giydiği ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk kez bordo-mavili ekip başında saha kenarında olduğu maç golsüz sona erdi. Trabzonspor Bursapor maçının geniş ÖZETİNİ ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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