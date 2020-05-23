Son dakika: Trabzonspor transfer bombasını patlattı! A Spor muhabiri canlı yayında açıkladı |Video

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 26. haftada ara verilen Süper Lig'de 53 puanla lider durumunda olan Trabzonspor ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sörloth ve Ndiaye'nin sakatlık durumu anlatalan Sel, canlı yayında bir de transfer müjesi verdi. A Spor muhabiri, bordo mavili ekibini Rahmi Anıl Başaran için hem kulübüyle hem de kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Süper Lig lideri Trabzonspor'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında açıkladı.

Sel, "Takım olarak en erken çalışmalara başlayan ekiplerden bir tanesi Trabzonspor. Sörloth sakatlığından dolayı takımla çalışmıyor, önümüzdeki hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Ndiaye'de sakatlığını atlattı fakat Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları sürüyor" ifadelerini kullanırken, "Rahmi Anıl Başaran için hem kulübüyle hem de kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı" dedi.