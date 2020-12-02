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SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş: 02.12.2020 18:16
Güncelleme:02.12.2020 18:19
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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