Son dakika | Son dakika | Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra geçici olarak takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, basın mensuplarını sorularını yanıtadı. Belözoğlu, kulaklıkla Erol Bulut'a taktik verdiği iddiası üzerine "Şimdiye kadar Erol Hoca'nın oyununa kimse karışmadı. Karışılması da hakaret olurdu." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gerçekleştirilen idman sonrasında teknik sorumlu Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Çok zorlu süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyor. Koronanın en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Milli takımımızın da gösterdiği büyük başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası da bize yakışır diyorum. Son olarak Erol Bulut hocamıza da gösterdiği mücadele ve özveri için kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum.

"7 YILLIK SIKINTILI ORTAMI SONA ERDİRMEK AMACIM"

Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe'nin her maçı için mücadele ettiysem sportif direktörlük için her şeyimi buraya adayarak geçirdiysem şimdiki görevimde de bunları yapacağım. Teknik Direktörlüğün dinamikleri farklı. Sezon sonu için planım taraftarların ve camiamızın yüzünü güldürmek. 7 yıllık sıkıntılı ortamı sona erdirmek amacım. İç saha performansımızı için daha çok uğraş vereceğiz

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 HAFTA İÇİNDEKİ HER MAÇTAKİ HER PUANA TALİBİZ"

Ben Erol Bulut'un ya da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si diye bakmıyorum. Burası herkesin Fenerbahçesi. Ben de sahada en fazla sahada kalan Fenerbahçeli futbolculardan biri olarak en iyisi için savaşacağım. Başkanımızla görüşmede de Fenerbahçe'de elimden gelenin fazlasını yapacağım. Söylediğiniz gibi Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi isimler çok başarılı isimler. Ama benim hayallerim çok daha büyük. Önümüzdeki 10 hafta içindeki her maçtaki her puana talibiz. Fenerbahçe'nin genlerine daha uygun ve genlerine daha çok hitap eden bir oyun ortaya koyacağız.

(Kulaklıkla Erol Bulut'a taktik verildiği iddiası) Fenerbahçe çok büyük bir değer. Sayın başkanımız çok cefakarca elini taşın altına sokuyor. Erol Hoca da benim eski arkadaşım, Başakşehir'de de hocalığımı yapmıştı. Maç sonrasında da oturur maçla ilgili her şeyi konuşuruz. Kendisiyle bugüne kadar oyunuyla alakalı, dizilişi, kadrosuyla alakası hiçbir işine karışmadık. Bir teknik adam için de en kötü şey işine karışılmasıdır. Biz Erol Hoca'nın saha içinde rahat etmesi için elimizden geleni yaptık. Bu iddiayı ben Erol Hoca'ya da hakaret sanırım. Volkan Hoca'ya yapılan görüşmeler de antrenörlerden gelen oyunla ilgili bilgilerdir. Şimdiye kadar Erol Hoca'nın oyununa kimse karışmadı. Karışılması da hakaret olurdu.

"HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU DA ALACAĞIZ"

Vedat'ın ayrılmasıyla beraber elimizde bir Allahyar kalmıştı. Samatta, Premier Lig'e gitmiş 30 küsür gol atmış, çıkış arayan bir oyuncuydu. Her takımın istediği bir oyuncuydu. Cisse de 20 küsür gol atmıştı. Transfer yaparken ligimizi bilen oyuncular üzerinden de gitmeye çalıştı. Futbolda her zaman beklediğiniz şeyler olmuyor. Oyunculardan beklediğiniz şeyler gerçek olmayabiliyor. Hatalar yapmışızdır tabiki. İç sahayı düzeltmemiz gerek. Topa daha çok sahip olan, kaptırdığında da hemen kazanacak bir takım görüntüsü vermemiz gerekiyor. Başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu da alacağız.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ TANIYAN 1 KİŞİ DAHA EKİBİMİZE KATILACAK"

COVID olan 2 tane hocamız var. O yüzden Selçuk hocamızı mecburen sahaya indirdik. Fenerbahçe'de neye ihtiyaç varsa yapacak kişileriz. Fenerbahçe gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik. Fenerbahçe'ye değer veren insanlarla çalışmak istiyorum. Bir tane yabancı bir yardımcı antrenör ekimize dahil olacak. Türkiye Ligi'ni tanıyan 1 kişi daha ekibimize katılacak. En yakın sürede açıklayacağız.

"ORADA BİR ÇOK İŞİMİZ PROBLEMLERİMİZ VAR"

Ben daha fazla sahaya odaklanacağım ama sportif direktörlük görevine de vakit ayıracağım. Sportif direktör denince akla hemen yeni hocalar ve transferler geliyor. Bu pozisyonun içinde hem hukuksal hem de finansal çok fazla sorumluluk var. O görevimle de ilgilenmeye devam edeceğim. Orada bir çok işimiz, problemlerimiz var. Elimizdeki kadro sezon sonunu rahatlıkla getirebilecek kaliteye sahiptir.

Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu görevi bana uygun gördüler. Benim şu an kafamda kalan 10 haftayı planlamaktan başka düşünce yok. Ekibime en az 1, beklentim 2 isim daha katılacak saha içi için.

"SONUMUZU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sonumuzu düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Fenerbahçelilere uyandıklarında mutlu olacakları bir takım kurmak için bu göreve soyundum. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım.

Ben kendi kariyer planlamamı bu şekilde yapmadım ama bana verilen görev için elimden geleni yapacağım. Bundan da pişman olmayacağım.

"EFSANE FUTBOLCULARIMIZIN BAŞARILARINI YOK SAYIYORMUŞUZ GİBİ OLUYOR! BU BENCE YANLIŞ"

Ligimize isimlerini verdiğimiz efsane oyuncularımızın oynamış olduğu sezonları da federasyonumuzun bu şampiyonluklar içine dahil etmesinin çok daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. 1959 öncesi şampiyonlukların kabul görmesini hakkaniyetli buluyorum. Efsane futbolcularımızın başarılarını yok sayıyormuşuz gibi oluyor. Bu bence yanlış.

"SAHA DIŞINDA BU KADAR FÜTURSUZCA KELİMELER KULLANMAM"

Üzülüyorum. Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım ama milli takımda beraber oynadım. Kendisiyle, olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmak istemiyorum. Benim tek amacım, bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek. Kendisiyle çok fazla oynamadım, milli takımda 10-15 maç oynamışızdır. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerlidir. Günün sonunda herkes kendi karakterini belli eder. İş Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığ��nda herkesin hesabı ve planı belli. Ama hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam.

İsmail Hoca ile birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. İsmail Kartal değerli bir ağabeyimdir. Kendisi ile görüşmedim, yönetim kurulumuz da görüşmedi. Erzurumspor'dan ayrılması bizimle alaka bir durum değil.

Pandemi dönemi genç oyuncuları da çok olumsuz etkiledi. Ben genç kardeşlerimize elimden geldiğince şans vereceğim. Ama gerçekçi olmak lazım, F.Bahçe altyapısından çıkan her oyuncu da Fenerbahçe'de oynayamaz.

"BU MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK ÇOK ZOR ÇOK İYİLER"

Futbolu bırakmasaydım şu an bu Milli Takım'da oynayamazdım. Bu Milli Takım'da oynamak çok zor, çok iyiler.

Erol Bulut'tan enkaz devralmadık. Ortada iyi bir takım var. Bu takımı geliştireceğiz inşallah. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu hissettireceğiz. Ama futbolda 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Benim görevim kalan 10 haftada takımı mutlu etmek. Samandıra mutlu olursa zaten sorun çözülür. Sezon sonunu düşünmüyorum. Başkanımız sezon sonu bizi bir göreve layık görürse, o zaman konuşuruz.

Ben Başkanımız Ali Koç'un sezon sonrasında da bu yolda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de bizi bir göreve layık görürse biz Fenerbahçe için her şeyin içinde olmaya çalışırız.