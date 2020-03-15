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Kocaelispor taraftarlarından koronavirüs (corona virüs) sebebiyle ilginç karşılama |Video
TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, koronavirüse (corona virüs) karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.
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