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15.03.2020

Kocaelispor taraftarlarından koronavirüs (corona virüs) sebebiyle ilginç karşılama |Video

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, koronavirüse (corona virüs) karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.
Kocaelispor taraftarlarından koronavirüs sebebiyle ilginç karşılama KOCAELİSPOR TARAFTARLARINDAN KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İLGİNÇ KARŞILAMA

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