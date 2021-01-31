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A Spor canlı yayınında duyurdu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de...

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Giriş: 31.01.2021 20:27
Güncelleme:31.01.2021 20:32
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile son detayları görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferini pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertlilerle konuşmak için kulüp binasına geldiğini söyledi. İşte detaylar...
İrfan Can Kahveci'de mutlu son!
İrfan Can Kahveci'de mutlu son!
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