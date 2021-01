A Spor canlı yayınında duyurdu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile son detayları görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferini pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertlilerle konuşmak için kulüp binasına geldiğini söyledi. İşte detaylar...