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A Spor canlı yayınında duyurdu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de...
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile son detayları görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferini pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertlilerle konuşmak için kulüp binasına geldiğini söyledi. İşte detaylar...