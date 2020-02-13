Sivasspor-Antalyaspor maçı oynanacak mı? Karar verildi | Video

Sivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor takımları arasında oynanacak rövanş maçına ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini karla kaplandı. Yetkililer, kar yağışının durmasının beklendiğini belirterek, saha zemininin temizlenmesiyle mücadelenin oynatılabileceği yönünde karar verdi.