Sanchez: Galatasaray’ın amaçları için hepimiz birlikte mücadele ediyoruz

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından takımın hedefleri için kenetlendiklerini söyledi. Maçın ilk yarısında Karagümrüklü Doh’un kendisine yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı karta değinen tecrübeli stoper, “Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyum, kırmızı kart bizim işimize geldi” dedi. Icardi’nin dönüşünden dolayı tüm takımın sevinçli olduğunu belirten Sanchez, “Galatasaray sadece Icardi ve Osimhen’den ibaret değil, herkes elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı. Yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, “Sağlam adımlarla başladık, taraftarımızın sevgisi bize güç veriyor” şeklinde konuştu. Takımdan ayrılan Muslera’ya da özel bir parantez açan Sanchez, “Muslera oyuncudan öte bir liderdi, ayrılığı hepimizi üzdü” dedi. Nelsson ve Cuesta’nın da mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Kolombiyalı futbolcu, “Büyük takımlar her zaman gelişmek ister, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için de bu sürecin bir parçası olmak gerekir” sözleriyle takımın hedeflerine vurgu yaptı.

