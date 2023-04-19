19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Roberto Firmino Galatasaray'ın radarında! Erden Timur devreye girdi! Transferde zorlu rakipler...

Roberto Firmino Galatasaray'ın radarında! Erden Timur devreye girdi! Transferde zorlu rakipler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2023 09:11
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 6 puanlık bir avantaja sahip olan Galatasaray, önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılıların hedefinde Liverpool forması giyen Roberto Firmino bulunuyor. İşte detaylar...
Lider Galatasaray doludizgin!
Lider Galatasaray doludizgin!
Roberto Firmino Galatasaray’ın radarında
Roberto Firmino Galatasaray'ın radarında
Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu
Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü İstanbul’da
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü İstanbul'da
Jesus’tan ’şartlı’ devam kararı!
Jesus'tan 'şartlı' devam kararı!
Aslantepe’de gol yağmuru!
Aslantepe'de gol yağmuru!
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı!
Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı!
“Neden yenildiniz?” saldırısı!
“Neden yenildiniz?” saldırısı!
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri
Galatasaray Tottenham’ın yıldızını istiyor!
Galatasaray Tottenham'ın yıldızını istiyor!
Jorge Jesus’a yeni sözleşme!
Jorge Jesus'a yeni sözleşme!
Daha Fazla Video Göster