PSV Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti. Sarı-kırmızılıların Avrupa macerasını heyecanla bekleyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV GS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...