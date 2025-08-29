29 Ağustos 2025, Cuma

Panathinaikos eknik Direktörü Vitoria: "Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz"
Panathinaikos eknik Direktörü Vitoria: Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz

Panathinaikos eknik Direktörü Vitoria: “Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 01:33
Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, Samsunspor’u eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kalmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hazırlık döneminden bu yana uzun bir süreçten geçtiklerini belirten Vitoria, futbolcularının performansını başarılı bulduğunu ifade etti. Samsunspor’un güçlü ve organize bir takım olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, Konferans Ligi’nde kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileğinde bulundu. Avrupa’da yoluna devam edeceklerini vurgulayan Vitoria, taraftar desteğiyle iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
