Osmaniye ayakta! 12 Dev Adam zaferle coşturdu

EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı deviren A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maçı Osmaniye Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi. 40 dakika boyunca milli heyecana ortak olan sporseverler, bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı. Türk bayraklarıyla sevince boğulan Osmaniyeliler, finalde Almanya karşısında da zafer beklediklerini dile getirdi. Meydan adeta kırmızı-beyaza boyanırken, milli gurur zirveye çıktı.

