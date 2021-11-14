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Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

DHA
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Giriş: 14.11.2021 11:42
Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ihtimalini son maça bıraktı. 16 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan milliler, alınacak sonuçlara göre grup lideri olarak direkt Dünya Kupası'na da gidebilir, play-off dahi oynayamadan elemelere veda da edebilir. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?
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