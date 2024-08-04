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Mustafa Hekimoğlu:

Mustafa Hekimoğlu: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu"

İHA
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Giriş: 04.08.2024 12:06
Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, 5-0'lık skorun bir derbi için güzel olduğunu belirterek, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" dedi.
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