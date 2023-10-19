Mohamed Salah'tan katil İsrail'in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Dünyanın önde gelen yıldız futbolcularından olan Mohamed Salah işgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık suçuna karşı suskunluğunu bozdu. Salah, sosyal medya hesabından Gazze için yardım çağrısında bulunurken, bir de tepki gösterdi. Mısırlı futbolcu, "Gazze'de şiddet ve yürek burkan vahşet çok fazla." İfadelerini kullandı.