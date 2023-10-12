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Milliler Hırvatistan deplasmanında! Montella'dan büyük sürpriz! İşte Hırvatistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş: 12.10.2023 09:58
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak. Ay yıldızlılar Montella liderliğinde ilk maçına çıkarken, Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez milli formayı giyecek. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...
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