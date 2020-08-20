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MHK Başkanı Zekeriya Alp neden istifa etti? A Spor canlı yayınında flaş açıklamalar

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Giriş: 20.08.2020 14:56
Güncelleme:20.08.2020 15:10
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. MHK Başkanı Alp ve üyeleri neden istifa etti? İstifanın perde arkasında ne var? A Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcu Haldun Domaç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifanın perde arkasında yaşananları canlı yayında değerlendirdi.

"ZEKERİYA ALP VE TÜM ÜYELER İSTİFA ETTİ"

İşte TFF'nin açıklaması... "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti! MHK BAŞKANI ZEKERİYA ALP İSTİFA ETTİ!

MHK Başkanı Zekeriya Alp neden istifa etti?
MHK Başkanı Zekeriya Alp neden istifa etti?
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