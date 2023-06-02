Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyeri için kritik bir sürecin içerisine giriyor. Gelecek sezonda PSG'den ayrılması artık kesin gözüyle bakılan Messi, yeni takımı için karar verdi. Dünya basınında gündeme gelen haberlere göre, önümüzdeki haftalarda imzaları atan olan yıldız oyuncunun transfer olacağı takım hayranlarını da şaşırtacak.