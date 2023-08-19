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‘Kral’ Neymar! Böyle tören görülmedi

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Giriş: 19.08.2023 23:02
Güncelleme:19.08.2023 23:04
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekibi Al Hilal, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı yıldız Neymar için görkemli bir tanıtım töreni düzenledi. Törende Neymar adeta krallar gibi karşılandı. İşte o anlar…

Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.

Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.

Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak.

Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.

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