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Kartal Pendik'te ağır yaralı! Pendikspor 4-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 21.01.2024 11:02
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk oldu. Kartal, kritik Pendikspor deplasmanında ağır bir skorla mağlup oldu.
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