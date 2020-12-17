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Videolar Spor Videoları Kanarya böyle turladı! Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 | ÖZET İZLE

Kanarya böyle turladı! Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 | ÖZET İZLE

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Giriş: 17.12.2020 06:05
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kadıköy'de Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kalan ekip oldu. Fenerbahçe'ye turu getiren gol 11.dakikada Onur Özcan'la (KK) geldi. Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçının geniş özeti... Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor özet izle...
Kanarya böyle turladı!
Kanarya böyle turladı!
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